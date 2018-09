Gordon Banks klärt Pelés Kopfball mit der grössten Parade aller Zeiten

7. Juni 1970: Der englische Nationaltorhüter Gordon Banks taucht in die tiefe Ecke, als Brasiliens Superstar Pelé auf sein Tor köpft. Mit der rechten Hand schaufelt er den Ball nicht nur heraus, er hebt ihn sogar über die Querlatte. Sein Save gilt als die grösste Parade aller Zeiten.

In Guadalajara kommt es in der Vorrunde der WM 1970 in Mexiko zur Partie zwischen England, das den WM-Titel von 1966 nur zu gerne bestätigen will, und Brasilien, das den Pott zurück in die Heimat bringen möchte. Es ist das Duell des amtierenden Weltmeisters und des Teams, das den Fussball zuvor acht Jahre lang dominiert hatte.

Für das Unterfangen «3. Titel» zieht sich sogar der bald 30-jährige Pelé wieder das Dress der brasilianischen Nationalmannschaft über. Dies, obwohl das …