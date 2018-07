31. Juli 2012: Nach dem sensationellen Olympia-Gold seines Sohnes Chad erobert Vater Bert le Clos die Herzen der TV-Zuschauer im Sturm – und merkt dann erst, dass er live auf Sendung ist.

Vor dem Olympia-Final über 200m-Schmetterling besteht kaum ein Zweifel darüber, dass Michael Phelps seine 15. olympische Goldmedaille gewinnen wird. Der Amerikaner ist in dieser Disziplin Weltrekordhalter, zweifacher Titelverteidiger und amtierender Weltmeister.

Das Rennen verläuft dann zunächst auch den Erwartungen entsprechend – zu Rennhälfte führt Phelps 36 Hundertstelsekunden vor dem Südafrikaner Chad le Clos. 50 Meter vor dem Ziel ist le Clos' Rückstand bereits auf 0,58 Sekunden angewachsen, an zweiter Stelle liegt nun der Japaner Takeshi Matsuda. Phelps scheint einem klaren Sieg entgegen zu schwimmen, als Chad le Clos seine letzten Reserven mobilisiert und auf der finalen Länge kontinuierlich Boden auf den Favoriten gut macht.

Wenige Meter vor dem Ziel, Michael Phelps liegt jetzt nur noch Zentimeter vor dem Südafrikaner, unterläuft dem klaren Favoriten ein seltener Fehler: Der Amerikaner streckt sich zu früh und verschenkt so die entscheidenden Sekundenbruchteile. Bei Chad le Clos hingegen stimmt das Timing perfekt und er berührt das Ende des Schwimmbeckens fünf Hundertstelsekunden vor Phelps.

Trotz dieses Thrillers bleibt von diesem Olympiaabend insbesondere der TV-Auftritt des stolzen Vaters Bert le Clos in Erinnerung. «Big Bert», wie er sich treffenderweise selbst nennt, ist der glühendste Anhänger seines Sohnes und bei jedem Rennen mit Herz und Seele dabei. Im Interview mit der CNN-Reporterin Clare Balding lässt der stolze Vater seinen Emotionen freien Lauf – und merkt dabei gar nicht, dass er live auf Sendung ist.