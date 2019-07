Als Caitlyn Jenner noch Bruce heisst, wird sie Zehnkampf-Olympiasieger

Unvergessen

Bild: AP/KEYSTONE

30. Juli 1976: In Montreal krönt sich der Amerikaner Bruce Jenner zum König der Leichtathleten. Vier Jahrzehnte nach dem Zehnkampf-Triumph ist er immer noch in aller Munde: Weil er jetzt eine sie ist und zum Kardashian-Clan gehört.

Vor fünf Jahren gab es Caitlyn Marie Jenner noch gar nicht. Heute ist sie eine Figur der Popkultur: Mit eigener Fernsehserie und als Bestandteil der Kardashian-Familie, einer bunten Mischung Prominenter. Stieftochter Kim Kardashian rückte den Clan einst mit einem Sex-Video ins Rampenlicht, seither begleiten uns sie und ihre Schwestern und Halbschwestern mit seichten News durch den Alltag.

Das Leben im Scheinwerferlicht kennt Caitlyn Jenner jedoch schon seit Jahrzehnten – obwohl sie erst seit dem Jahr 2015 existiert. Denn bis dahin ist Caitlyn noch ein Mann, der Bruce William Jenner heisst und der Olympiasieger im Zehnkampf wird.

Ein fabulöser zweiter Tag

1976 in Montreal tritt Jenner, der den Weltrekord hält, als Favorit an. Einen Monat vorher hat er an den US-Meisterschaften seine eigene Bestmarke noch einmal verbessert.

Nach dem ersten Tag des olympischen Zehnkampfs liegt Jenner in Lauerstellung. Er hat als Dritter 35 Zähler Rückstand auf den führenden Westdeutschen Guido Kratschmer. Noch ist gar nichts entschieden. Jenner weiss: Die Disziplinen des zweiten Tages liegen ihm. Über 110 m Hürden büsst er zwar noch ein wenig an Terrain ein, doch danach schleudert er den Diskus weiter als alle anderen. Und nach der achten Disziplin, dem Stabhochsprung, reisst der 26-jährige Amerikaner die Führung an sich.

Im Speerwerfen baut er diese weiter aus, so dass er sich im abschliessenden 1500-m-Lauf darauf beschränken könnte, Platz 1 zu verwalten. Doch daran denkt Bruce Jenner nicht. Er läuft die zweitschnellste Zeit aller Teilnehmer und gewinnt souverän Gold. 200 Punkte und mehr hat er letztlich Vorsprung auf seine Gegner, mit einem Total von 8618 Zählern stellt er noch einmal einen neuen Weltrekord auf.

Bild: AP

Der Wunsch, auszubrechen

Jenner wird damit zu einem der grossen Stars der Spiele. Während des Kalten Kriegs kommt sein Erfolg gelegen: «Ich war wohl der richtige Typ, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit», sagte er später. Renommierte Firmen wie Coca-Cola oder Visa werben mit ihm, er versucht eine Zweitkarriere als Schauspieler. Zu diesem Zeitpunkt ist der Olympiasieger verheiratet und bereits Vater zweier Kinder.

Bild: AP

Doch in ihm drin schlummert der Wunsch, aus dem auf Gold getrimmten Körper auszubrechen. Jenner will kein Mann mehr sein, sondern eine Frau. In den 80er-Jahren beginnt er deshalb, Hormone zu nehmen.

Bild: AP/Vanity Fair

Konsequenter wäre ja der Name Kaitlyn gewesen

Als Bruce Jenner jedoch Kris Kardashian kennenlernt, ist er wieder der Mann. Die beiden heiraten, gemeinsam haben sie zwei Kinder, die Töchter Kendall und Kylie. Die Familie ist gross: Kris hat aus erster Ehe bereits die drei Mädchen Kourtney, Kim und Khloé sowie Sohn Rob.

In der Reality-Soap «Keeping Up with the Kardashians» lernt die Welt all die Kinder kennen und auch Vater Bruce kommt immer wieder vor. Doch im Dezember 2014 ist es Aus mit der Liaison von Bruce und Kris: Das Paar lässt sich scheiden.

Die Kardashians schlagen alles

Am 24. April 2015 ist Bruce Jenner zurück im Fokus der Weltöffentlichkeit. Er gibt bekannt, dass er ab sofort eine Frau sei und nicht mehr Bruce, sondern Caitlyn heisse. In sexy Pose wird diese Botschaft auf der Titelseite des Modemagazins «Vanity Fair» verkündet.

Nur ein Promi wird 2015 noch öfter gegoogelt: Lamar Odom. Aber natürlich nicht, weil er ein ehemaliger Basketballer ist – sondern der Ehemann von Khloé Kardashian.

