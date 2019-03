Unvergessen

Unvergessen: Jane Ahonen fliegt betrunken auf Rekordweite



Mit ganz viel Alkohol im Blut fliegt Janne Ahonen weiter als jemals ein Mensch vor ihm

20. März 2005: Janne Ahonen segelt beim Skifliegen in Planica auf 240 Meter. Nach dem Sturz wehrt sich der Finne mit Händen und Füssen gegen eine Kontrolle im Spital. Er hat Angst, dass die Ärzte dort ein Geheimnis aufdecken, das er erst später in seiner Biografie lüftet.

Eurosport-Kultreporter Dirk Thiele fleht immer lauter werdend: «Janne. Janne! JANNE!» Der Flug des Finnen in Planica geht weit und weiter, erst nach 240 Metern ist für Ahonen Schluss. Doch seinen weiten Satz kann er nicht stehen, rücklings drückt es ihn nach der Landung in den Schnee. «Hoffentlich ist nichts passiert», wünscht sich Thiele, als die Kamera den am Boden liegenden Skispringer zeigt. «Janne, mach keinen Scheiss!»

Im Rettungsschlitten wird Ahonen aus der Arena gebracht. Doch ins Spital will der Finne auf gar keinen Fall. Den Grund dafür nennt er erst Jahre später in seiner Biografie «Königsadler – mein Leben als Skispringer». Darin zerstört er das Bild vom schweigsamen, braven Familienvater und zeichnet ein Sportlerleben zwischen Alkoholexzessen und Hungerkuren.

Mehr Mut angetrunken, als nötig war

Vor diesem letzten Springen der Saison 2004/05 hatte Ahonen im Hotelzimmer gemeinsam mit Teamkollege Risto Jussilainen 24 Dosen Bier gekippt. Wäre er ins Spital gekommen, so die Schlussfolgerung des wortkargen Finnen, hätten die Ärzte grosse Mengen Restalkohol im Blut festgestellt.

Wäre es Janne Ahonen gelungen, seinen Sprung zu stehen, wäre er neuer Weltrekordhalter geworden. So sichert sich im gleichen Wettkampf der Norweger Björn-Einar Romören mit einem gestandenen Satz auf 239 Meter den Weltrekord. Aktueller Rekordhalter ist der Österreicher Stefan Kraft, der bei einem Sprung in Vikersund erst nach 253,5 Metern wieder landete.

Abends Müsli, mittags überhaupt nichts

Der Weltrekord ist einer der wenigen Lücken in Ahonens Palmarès. Fünfmal wurde der Finne in seiner bis Oktober 2018 andauernden Laufbahn mit zwei Rücktritten und zwei Comebacks Weltmeister, fünfmal gewann er die Vierschanzentournee, zweimal holte er den Gesamtweltcup. Nur bei Olympischen Spielen und Skiflugweltmeisterschaften stand er nie zuoberst auf dem Podest.

Für seine Karriere musste Ahonen aber leiden. In seiner Biographie beschreibt er auch, wie er sich Wochen vor Saisonstart jeweils mit einer Diät jeweils auf Wettkampfgewicht brachte: morgens und abends Müsli mit fettarmem Joghurt, mittags überhaupt nichts. Dazu entwässerte er mit Kaffee. Auf diese Weise habe er sich einmal von 73 auf 65 Kilogramm heruntergehungert. Nicht einmal die Kraft, mit seinen Kindern zu spielen, brachte er in dieser Phase auf.

Unvergessen In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

