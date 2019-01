USA

Ken Griffin kaufte das teuerste Penthouse der USA in New York



Hier wurde eben das teuerste Penthouse der USA verkauft

Der Milliardär Ken Griffin befindet sich momentan im Shopping-Rausch. Gerade erst kaufte er sich mehrere Stöcke in einem Hochhaus in Chicago für ca. 59 Millionen Dollar, danach ein Strandhüttchen in Miami für läppische 60 Millionen, gefolgt von einem Häuschen in London für 122 Millionen ... läuft bei ihm.

Seine neueste Gönnung: Ein Apartment in einem noch nicht fertiggestellten Hochhaus an der «Central Park South»-Strasse in New York. Wie viel er dafür hingeblättert hat? So um die 238 Millionen Dollar. Dafür kriegt er ganze 2229 Quadratmeter Wohnraum. Eine Sprecherin von Griffin bestätigte den Deal: Die Holding-Gesellschaft von Griffin expandiere in New York, dafür brauche er eine Bleibe in der Millionenmetropole.

Bild: AP/AP

Somit ist dies das teuerste Zuhause der USA. Allerdings nicht der Welt: Der Rekordhalter ist mit 361 Millionen Dollar ein Penthouse in Hongkong im «The Peak», schreibt das «Wall Street Journal». Gefolgt wird das «The Peak» von einem Penthouse im Odeon Tower in Monaco für 335 Millionen Dollar. (jaw)

Das ist der teuerste Whisky aller Zeiten Video: srf/SDA SRF

