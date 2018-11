USA

Blaulicht

Fitness: Mandy Blank stirbt im Alter von 42 Jahren – Tod gibt Rätsel auf



Tod gibt Rätsel auf – Fitness-Ikone Mandy Blank stirbt mit nur 42 Jahren

Sie trainierte diverse Hollywoodstars und war in der Fitness-Szene eine Ikone. Nun ist Mandy Blank im Alter von nur 42 Jahren gestorben. Dies berichtet das Promi-Portal TMZ. Demnach wurde Blank in ihrer Wohnung in Los Angeles tot aufgefunden.

Die Haushälterin habe die 42-Jährige leblos in der Badewanne entdeckt und die Ambulanz alarmiert. Diese konnte nichts mehr ausrichten und nur noch den Tod der Fitness-Trainerin feststellen.

Weshalb Blank gestorben ist, konnte noch nicht erklärt werden. Weder Drogen noch Alkohol konnten am Todesort gefunden werden, berichtet TMZ. Nun sollen eine Autopsie und Toxikologie Aufschluss über die Todesursache geben.

Blank war in der Fitnesswelt eine lebende Legende. Im Alter von nur 23 Jahren gewann sie die die IFBB-Weltmeisterschaft (International Federation of Bodybuilding and Fitness). In Hollywood arbeitete sie mit Stars wie Jared Leto und Mickey Rourke zusammen. Auch Sportgrössen wie der Baseballer Alex Rodriguez wurden von ihr trainiert. (cma)

Wie gesund oder ungesund ist dein Essen? Alles relativ.

Der 59-jährige Basler ist fünffacher Weltrekordler Video: srf

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter