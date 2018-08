So will E-Autobauer Tesla einen erneuten Verlust abwenden

Dritter Platz für ETH Lausanne an Elon Musks Hyperloop-Wettbewerb

Schweizer Studierende haben erneut am Hyperloop-Wettbewerb des Milliardärs Elon Musk in Kalifornien teilgenommen. Das Team von ETH Lausanne, EPFLoop, belegte am Sonntag in der Stadt Hawthorne von den 18 Teilnehmermannschaften den dritten Platz.

EPFLoop nahm dabei laut einer Mitteilung der Hochschule von der Nacht auf Montag zum ersten Mal an dem Wettbewerb um innovative Transportmittel teil.

Gewonnen hat wie in den beiden Vorjahren das Team der TU München. Den zweiten Platz belegte in diesem Jahr …