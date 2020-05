UserInput

«Es geht mir am Arsch vorbei, was die anderen Leute über mein Tattoo denken» – Reaktionen auf den Tattoo-Diss von Knackeboul



Knäck so: «Menschen mit Tattoos sind so individuell wie Ameisen auf einem Ameisenhaufen».

Die User so: «röllkkkökntön SUPER lkwönaöjnö SCHEISSE kwükgnpepkk HE-HE-HE öalkwkküüg»

Ich so: «Wow! Tolle Reaktionen! Die muss ich dir zeigen ...»

Hast du den Tattoo-Diss von Knackeboul verpasst? Hier ist er:

Video: watson/Roberto Krone

Die einen User finden die Polemik «uhuere luschtig» und die Anderen «zum Chotze». Das sind die besten Reaktionen aus den Kommentaren auf unserer Seite und auf Facebook:

Yup «Super👍👍👍»

Nöd lustig «tattoos mönd eifach au kei bedüütig ha, sie chönd au eifach schön usgseh und ich finde lüüt mit tattos oder ohni chan beides guet usgseh, vodem her, gib der zwar bizli recht aber lustig isches trotzdem nöd ...»

Tattoos? Nur im Vollsuff gestochen ... «Könnt mir keine Tatoos an meine Körper vorstellen, ausser ein Tattoo von einer Piraten-Badeente auf der linken Po-Backe. Dies im Vollsuff gestochen. Muss aber sagen das bei gewissen Leuten die Tattoos voll geil ausehen, vor allem wenn sie von einem Künstler gestochen sind.»

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte bild: facebook

Können leider viel zu wenig Menschen: Über sich selber lachen «Köstlich! Und für alle, die gleich beleidigt in den Schrank springen, weil sie selbst ein ganz, ganz personalisiertes Tattoo haben, das wirklich, aber wirklich kein anderer hat: Das ist Satire! Und da muss man auch mal über sich selber lachen können.»

Achte dich auf den Namen des Users ;) «Menschen mit Tattoos sind Menschen mit Neurosen. Vorteil: Man sieht es auf der Haut. Bis man merkt, dass man es mit einem Neurotiker ohne Tattoo's zu tun hat, dauert es ein paar Augenblicke länger.»

Schön, dass wir darüber geredet haben (btw: für uns Zürcher reden alle westlich der Reuss berndeutsch;) «Schön, wäre das hiermit auch mal besprochen 😂 Übrigens mag ich diesen Dialekt. Ist das reines Berndeutsch? Kann mir da jemand helfen? Merci 😊»

«Glaube, dass er Solothurnerdialekt spricht; mir persönlich gefällt Berndeutsch um Längen besser. Als Zürcher.»

«Solöör würd ich meinen.»

Dangge aus Basel ❤

«Langenthal»

Ob dieser User ein Tattoo hat? «Das einzig Gute an diesem Beitrag ist die Tattoo-Künstlerin, die ihren Kopf inkl. verachtendem Blick schüttelt. Habe mir im Kopf zurecht gelegt, dass dieses Kopfschütteln Knackeboul gilt (ok, bitzli au wege de Tättuus). Wenn man sich das so vorstellt, ist der Beitrag noch witzig.»

Es gibt zu allem eine interessante Grafik «Das ist ein echt spannends Thema ... Ironie off.»

Nur das Beste für meinen Körper «Ein Tattoo finde ich cool, wenn man damit einem Künstler die Möglichkeit gibt, sich einzigartig auf seinem Körper zu verewigen, man ihm vielleicht eine gewisse Richtung und Idee vorgibt, grösstenteils aber freie Hand lässt und möglichst wenig Einfluss auf den Output hat. Die Krux: Macht man nur bei einem Künstler, dessen werke man kennt und der auch genug Menschenkenntnis besitzt, um für einen das Richtige zu finden: Beispiele: Chaim Machlev, Maxime Büchi»

Eh ... «Lustig: Es geht mir doch am Arsch vorbei was sich die anderen Leute über mein Tattoo denken. Das Tattoo ist für mich, nicht für die anderen.» (zeigt auf dem profilbild sein tattoo;)

Eh! «I find tattoos zwor geil aber isch gliech lustig 😂»

«Ener» geht noch «Menschen mit Tattoos sind in erster Linie tättowiert.Und biertrinkende Frauen trinken Bier.»

Erinnerst du dich noch an den vierten Kommentar? «No nie ha i so viu Mist i so kurzer Zyt ghört! Ig ha mini Tattoos nid wiu ig es Individum wott si.

Er hett öppis gäg Mönsche mit Tattoos? Aber Hutfarb, Ougefarb u Kleidergrössi isch egau oder het er dert o Schublade gäg wär er aues öppis het?!

Und ja, mis Tatto ISCH einzigartig wiu igs säuber zeichnet ha - genau wi so viu angeri Tattoos o ni so schnell es zwöits mau gstoche wärde!

Und es cha doch dem Herr sowas vo egau si wär sech us welne Gründ o immer die bestimmte Motiv laht lo tattowiere.

Tragisch das me so re Oberflächleche Dänkenswiis no e Plattform git!

Nichts für sensible Gemüter (er isch Gott;) «Ich bin einzig auch ohne Tattoo! Ich werde immer einziger! Ich werde nie ein Lampenschirm! Zweiter Weltkrieg Hitlerschergen fanden es geil Tätowierten die Haut abzuziehen, sie trocknen zu lassen und dann auf ein Nachttischschirmgestänge aufzuziehen und dies in der Nacht leuchten zu lassen! Würg ich werde immer einzigartiger! Ich habe von Gott einen schönen Körper bekommen. Ich lasse da niemanden noch reinpfuschen! Ich brauche mich auch nicht ständig zu erklähren! Ich stehe nackt vor den spiegel und sage einfach Danke!»

Und mit diesem «netten» Schlusswort kommen wir ans Ende (gern geschehen:) «Ich känn dich zwar nöd ... finde aber das du es riiise arschloch bisch ... Danke für de super biitrag watson ...»

Nur für dich: Eine lustige Umfrage Umfrage Was hältst du von Tattoos Nur die schönen Tattoos finde ich schön

Nur die hässlichen Tattoos finde ich schön

Nur die schönen Tattoos finde ich hässlich

Alle Tattoos sind schön, ausser Tribal geht gar nicht

Anker und Segelschiffe sind cool, alles andere ist Schischi

Ich mag Schmetterlinge, Blumen und rankende Pflanzen. Das passt am Besten zur weichen Haut.

Geometrische Formen kontrastieren die weichen Formen und die Beweglichkeit der Körperteile am besten. Alles andere ist mir viel zu romantisch.

Es geht nichts über einen guten Stecher 😜

Abstimmen 752 Nur die schönen Tattoos finde ich schön 12%

Nur die hässlichen Tattoos finde ich schön 4%

Nur die schönen Tattoos finde ich hässlich 2%

Alle Tattoos sind schön, ausser Tribal geht gar nicht 4%

Anker und Segelschiffe sind cool, alles andere ist Schischi 10%

Ich mag Schmetterlinge, Blumen und rankende Pflanzen. Das passt am Besten zur weichen Haut. 1%

Geometrische Formen kontrastieren die weichen Formen und die Beweglichkeit der Körperteile am besten. Alles andere ist mir viel zu romantisch. 5%

Es geht nichts über einen guten Stecher 😜 57%

Viel Spass mit diesen realistischen Tattoos von Valentina Ryabova

