«Arme Kinder sollen McDonald’s-Burger essen» – Kanzler von Österreich sorgt für Aufsehen

«Wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie Kuchen essen!» Dieses Zitat wird Marie Antoinette in den Mund gelegt – gesagt hat die Frau des französischen Königs Ludwig XVI. diesen Satz allerdings nie. Unterstreichen soll der Satz das Unverständnis der adeligen Eliten des Ancien Régime gegenüber den Problemen der Bevölkerung.

Ein geleaktes Video des österreichischen Bundeskanzlers, Karl Nehammer, lässt nun vermuten, dass sich dieses Verständnis-Gefälle seit dem 18. Jahrhundert nicht verändert hat.

Geteilt wurde das Video unter anderem von Florian Klenk, dem Chefredaktor der Wiener Wochenzeitung «Falter». Auf der Plattform X hat es bereits über 350'000 Aufrufe. Im Video ist zu sehen, wie Nehammer an einer Versammlung vor Funktionären seiner Partei «ÖVP» spricht:

In dem Video spricht Nehammer darüber, dass das billigste warme Essen in Österreich Hamburger von McDonald’s sind und dass arme Kinder halt das essen sollen. Das geleakte Video sorgt jetzt in der österreichischen Innenpolitik sowie in der Bevölkerung für Aufsehen.

Reaktionen aus der Bevölkerung Memes :

reddit / daschmoetzer

Eine wichtige Botschaft vom Kanzler:

Nehammer so:

reddit / not-sofun

Let them eat cake McDonald's:

