Du wirst nie glauben, von wem dieser «Supersportwagen» entwickelt wurde

Video: watson/lucas zollinger

Afghanistan (!) hat jetzt einen «Supersportwagen» – und so sieht er aus

Um es schon einmal vorwegzunehmen: Er wurde von den Taliban entwickelt. Fünf Jahre haben rund 30 Ingenieure dafür gebraucht, jetzt wurde der Wagen anfangs Januar in Kabul, der Hauptstadt von Afghanistan, präsentiert. So sah das aus:

Video: watson/lucas zollinger

Der «Mada 9» von «ENTOP» ist für die Taliban-Regierung ein Prestigeprojekt – eigentlich befindet sich unter der Haube aber «nur» ein modifizierter Toyota-Corolla-Motor. Der Toyota Corolla ist das meistverkaufte Fahrzeug in Afghanistan, hat aber natürlich bei weitem nicht so eine schneidige Karosserie.

Die Taliban-Regierung will mit dem «Mada 9» beweisen, dass sie dem Volk neben Religion eben doch auch moderne Technik zur Verfügung stellen kann. Das sagte Abdul Baqi Haqqani, der Minister für höhere Bildung, bei der Vorstellung des Fahrzeugs. Das Land will zeigen, dass es für mehr steht als Krieg und Leid, wie auch im offiziellen Vorstellungsvideo des Fahrzeugs deutlich wird:

Video: youtube/KarKha Studio

Wann das Fahrzeug auf den Markt kommt und was es kosten wird, ist noch nicht bekannt. Es soll jedoch zuerst nur in Afghanistan verkauft werden, bevor es dann eines Tages auf die Bühne des Weltmarktes komme, so Mohammad Riza Ahmadi, der CEO von «ENTOP». (lzo)

Weitere aktuelle Videos:

Kalifornien erlebt gerade so viel Regen wie (fast) nie zuvor Video: watson/lucas zollinger

«3'000 Franken im Monat machen mich nicht glücklich» – Rich Kid erzählt Video: watson/aya baalbaki