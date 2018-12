Videos

Best of watson

Viral: Diese Videos gingen 2018 durch die Decke



Ein vorweihnachtliches Geschenk – das waren die Video–Highlights 2018



Das Jahr 2018 neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Grund genug nochmals auf die Video Highlights dieses Jahres zurück zu schauen.

Die Russen und ihre Drohnen

Zahlreiche Medienvertreter, der regionale Regierungschef und Leiter der russischen Post waren bei dem historischen Erstflug einer Post-Drohne in der sibirischen Grossstadt Ulan-Ude anwesend. Die Drohne sollte eine zwei Kilogramm schwere Lieferung in ein 35 Kilometer entferntes Dorf bringen.Weit gekommen ist sie jedoch nicht. Ihr erster Flugeinsatz endete an einer Hauswand.

Video: watson/nico franzoni

Landung des Jahres

Heftige Sturmböen, starker Wellengang und ein kleines Landedeck auf einem Patrouillenboot inmitten dem Nordatlantik. Ein dänischer Marinepilot hat den Hubschrauber trotz diesen widrigen Bedingungen sicher landen können.

Video: watson/nico franzoni

Britin erfüllt die Wünsche ihrer Haters – es kam nicht gut

Die britische Influencerin Chessie King hat genug von den Beleidigungen über ihr Aussehen. Als Zeichen gegen das Bodyshaming verwandelt sie sich nun in die Wunschvorstellung ihrer Hater.

Video: watson/nico franzoni

Hai ai ai

Australischen Austernzüchter vor der Küste in Südaustralien haben ein seltenes Naturspektakel erlebt. Ein Weisser Hai hat einen Delfin erbeutet, doch dann taucht ein zweiter auf.

Video: watson/nico franzoni

wenn du einen Opa deine Verlobung filmen lässt

John Hart ist zufällig auf dem Sandia Peak Tramway in Albuquerque, als sich dort ein Paar verloben will. John wird von dem Paar angefragt, ob er das Ereignis filmen könne, doch leider kennt er sich mit Handys nicht so gut aus.

Video: watson/nico franzoni

Das süsseste, was 2018 zu bieten hatte

Die kleine Maddie will umbedingt einen Freund haben. Die Mutter findet dies jedoch gar keine gute Idee.

Video: watson/nico franzoni

Stand-Up-Comedian

Der US-Präsident sorgte bei seiner UNO-Rede für unabsichtlicheLacher. Da haben wir uns gefragt: Wie würde es aussehen, wenn alle seine Reden in einem Comedy-Programm gezeigt würden?

Video: watson/Emily Engkent

Der furzende Security

Das ist die Geschichte von «Paul Flart». Der ehemalige Sicherheitsbeamte ist für viele Menschen ein Held. Viel ist über ihn jedoch nicht bekannt. Er gibt weder seinen seinen richtigen Namen, sein Alter oder seinen Wohnort bekannt und trotzdem kann Paul auf eine riesige Community zurückgreifen. Auf Instagram begeistert er mittlerweile mittlerweile über 98.000 User.

Video: watson/nico franzoni

Metzger vs. Vegane

Im «Kirkgate Market» in Leeds kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Metzger und veganen Protestlern. Die Demonstranten protestieren friedlich gegen Massentierhaltung, als der Metzger mit Fleischstücken um sich schlägt. Die herbeigerufene Polizei versucht, zu vermitteln und hat nun Ermittlungen eingeleitet.

Video: watson/nico franzoni

Ein Bub spielt in einer Kunstgalerie – es passiert, was passieren muss

Der Albtraum aller Eltern: Ein fünfjähriger Junge in Overland-Park, Kansas, klettert auf ein Kunstwerk und dann passiert das, was passieren muss. Die äusserst wertvolle Glas-Statue fällt runter. Schaden: 132'000 US-Dollar.

Video: watson/nico franzoni

Ein stinknormales Reh

Ein Reh oder doch Phil Collins Produzent? Fragen über Fragen, aber sicherlich ein Video Highlight 2018.

Video: watson/Angelina Graf

Versicherungsbetrug für Anfänger

Sich mit seinem Fahrrad vor ein fahrendes Auto zu werfen, freiwillig, und danach die Versicherungssumme kassieren – das nennt man Versicherungsbetrug.

Video: watson/nico franzoni

Der etwas anderer Jahresrückblick – UNICEF Bilder 2018

Abonniere unseren Newsletter