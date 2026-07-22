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Schafft es Flavia, richtig zu grillieren?

Was gehört unbedingt zum Sommer dazu? Richtig, Grillieren! Deshalb haben wir Flavia damit beauftragt, sich die hohe Grillkunst anzueignen und zum ersten Mal eine Bratwurst zu grillieren. Ist sie parat für ihre erste Grillparty?

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Flavia hat noch nie grilliert und möchte sich auf die Grillsaison vorbereiten, um bei ihrer ersten Grillparty zu brillieren. Dafür hat sie sich Roman, gelernten Metzger, als Experten ins Boot geholt, der ihr die wichtigsten Kniffe für einwandfreies Grillieren an die Hand gibt. Würdest du dich bei ihr an den Tisch setzen? Ob sie ihre Bratwurst verbrannt hat, siehst du im Video:

Video: watson

Hier sind die wichtigsten Tipps von unserem Grillprofi:

Die drei wichtigsten Punkte für Grillanfänger: keine Scheu vor Hitze. Zeit. Alles ruhen lassen, nachdem man es von der Hitze genommen hat.

Falls man vor dem Gasgrill Angst hat: Man riecht es in der Luft und ausserdem würde es zischen, wenn Gas austritt. Zusätzlich kann man die Verbindungsstellen mit etwas Wasser prüfen. Bilden sich Blasen oder beginnt es zu «blubbern», tritt Gas aus.

Gibt es ein «zu heiss»? Für Steaks gilt: Je heisser, desto schneller sind sie gar. Aber es gibt keine Obergrenze. Es gibt gewisse Kenner, die bei 800 Grad einfeuern. Die Minimum-Temperatur sollte je nach Gargut bei 250 bis 300 Grad liegen.

Holzgrills geben das beste Aroma, aber für die Nachbarn ist es am angenehmsten, wenn man mit einem Elektro- oder Gasgrill grilliert.

Bei Steaks sollte man den Grillrost ölen, weil die Auflagefläche gross ist und sie sonst ankleben, bei Bratwürsten ist das nicht nötig.

Grillschalen braucht es nicht wirklich, die indirekte Hitze hilft nicht beim Grillergebnis. Lieber direkt auf den Rost und via Temperaturregler steuern.

Um die Hitze zu regulieren, kann man bei der erreichten Temperatur einfach herunterdrehen oder den Deckel öffnen.

Bei einer ungekochten Wurst (wie einer Schweinsbratwurst) kann Fett beim Garprozess austreten und so Feuer im Grill entfachen. Deshalb ist es hier nützlich, den Deckel offen zu behalten, um die Wurst im Auge zu behalten und die Hitze zu regulieren.

Nicht vergessen, nach dem Grillieren den Gashahn wieder zuzudrehen.

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