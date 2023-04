Video: watson/nico bernasconi

Nico und Noah kochen Pilze – und fackeln die Küche ab 🔥😬

sponsored by sponsored by

noah bachofen, nico bernasconi, nico franzoni, lucas zollinger

Das Gemüseroulette ist zurück! Nico hat wieder am Rad gedreht und heraus kamen … Trommelwirbel … 🥁 … Pilze. Hui. Nicht jedermanns Sache, das beklagte schon Peach Weber.



Was auch nicht jedermanns Sache ist: Flambieren. Zumindest ganz sicher nicht Nicos. Warum er fast die Küche abgefackelt hat – und warum man ihm dafür (ausnahmsweise) nicht einmal wirklich die Schuld geben kann, erfährst du im Video.



An dieser Stelle noch ein kleiner Disclaimer: DO NOT TRY THIS AT HOME! Also, das Rezept natürlich schon – aber lasst doch das Flambieren weg. Danke! Viel Spass!



Video: watson/nico bernasconi

Sponsored Video mit Bosch Dann komme uns besuchen und erlebe live wie unsere Hausgeräte dich dabei unterstützen, ganz entspannt gesund zu kochen. So bist du immer top ausgerüstet! Dieses Video ist in kreativer Zusammenarbeit mit Bosch entstanden. Die Ideen wurden gemeinsam entwickelt und die Umsetzung erfolgte durch das watson Videoteam in den Showrooms von Bosch. Es handelt sich dabei um bezahlten Inhalt und das Video enthält Produktplatzierungen. Willst Du auch so kochen wie Noah und Nico?und erlebe live wie unsere Hausgeräte dich dabei unterstützen, ganz entspannt gesund zu kochen. So bist du immer top ausgerüstet!

Mehr von Nico und Noah:

Spitzenkoch Noah zeigt Nico die Welt der Gemüse – ein harziges Unterfangen

Video: watson

Nico wird hypnotisiert – und weiss seinen Namen nicht mehr

Video: watson/nico bernasconi, nico franzoni

Nico zeigt sein Puff – und wird fortan gecancelt

Video: watson/nico franzoni, nico bernasconi

«Wie kann man Salat pauschal nicht mögen?» – Noah beim «Wein doch»