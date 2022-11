Video: watson

«Wild gewordener» Tesla tötet in Südchina zwei Personen

In der südchinesischen Provinz Guangdong wurden schockierende Bilder aufgenommen, nachdem ein Tesla «Model Y» ausser Kontrolle geraten war. Das selbstfahrende Auto verursachte den Tod von zwei Fahrradfahrern und verletzte drei Personen, darunter den 55-jährigen Fahrer, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.

Nach Angaben aus dem Umfeld des Opfers könnte ein Versagen der Bremse den Unfall verursacht haben, was jedoch noch bestätigt werden muss. Auf den Bildern des Unfalls ist zu sehen, wie der weisse Tesla in den Strassen von Guangdong eine wilde Fahrt unternimmt. Mit voller Geschwindigkeit rammt das Auto schliesslich einen Lieferwagen und kracht in eine Mauer.

Ist Tesla verantwortlich?

In den sozialen Netzwerken, aber auch vom Fahrer des Wagens, wird dem amerikanischen Hersteller die Schuld gegeben. In China, dem zweitgrössten Markt der Welt für Tesla, häufen sich in den letzten Jahren die Fälle von Fehlern und Reklamationen bei Tesla-Modellen.

Doch wenn man den Daten glaubt, die Tesla aus dem Fahrzeug extrahiert hat, scheint es keinen Beweis dafür zu geben, dass das Bremspedal vom Fahrer betätigt wurde. Tesla stützt sich auch auf die im Video gezeigten Überwachungsbilder, um diese Behauptung zu belegen. Die Bremslichter des Wagens haben nicht aufgeleuchtet.

Trotzdem wolle man der örtlichen Polizei «aktiv jede erforderliche Hilfe leisten», schreibt Tesla in einer Pressemitteilung. Weiterhin räumt der Hersteller jedoch keine Fehlfunktionen ein, die den tödlichen Unfall verursacht haben könnten. Die chinesische Polizei sucht ihrerseits derzeit nach einer dritten Bewertungsagentur, um die Wahrheit hinter dem Unfall zu ermitteln.

