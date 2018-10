Videos

Donald Trump

Eine Woche voller «loco» Trump-Momente



Die Liebeserklärung an Kim Jong Un und 4 andere Trump-Momente, die du verpasst hast

Die letzten paar Tage waren voller ungeskripteter Trump-Momente. In einem beleidigt der US-Präsident eine ABC-News-Reporterin. In einem anderen behauptete er, in den Diktator Nordkoreas verliebt zu sein. Wie bitte?

Das alles siehst du im Video: Video: watson

Abonniere unseren Daily Newsletter