In einer Gesprächsrunde bei «maischberger», einer Talk-Sendung von Sandra Maischberger im Deutschen Fernsehen, wurde gestern über den Entscheid diskutiert, das Deutsche Verteidigungsbudget massiv zu erhöhen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Neun Monate statt acht Tage: So verbrachten die gestrandeten Astronauten ihre Zeit im All

Saturday Night Live hat den Selenskyj-Besuch parodiert – mit Überraschungsgast

Falls du es bisher noch mitbekommen hast: Am Freitag besuchte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj das Weisse Haus und die US-Regierung, in der Hoffnung, einem etwaigen Frieden in seinem kriegsgeplagten Land etwas näherzukommen.