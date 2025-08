Video: watson

Extremwetter

85'000 Metal-Fans trotzen tagelang dem Schlamm – so war das Wacken-Wetter

Die diesjährige Ausgabe des Heavy-Metal-Festivals Wacken in Schleswig-Holstein ist Geschichte. Einmal mehr stellten die Metalheads unter Beweis, dass übles Wetter nur Einstellungssache ist.

Mehr «Videos»

Die Metalheads wussten, worauf sie sich einliessen: Die Wetterprognose für das viertägige Metal-Festival versprach Matsch und Schlamm. Doch davon liessen sich die rund 85'000 Besucherinnen und Besucher nicht abhalten.

Wacken Open Air 2025 1 / 9 Wacken Open Air 2025 Am Mittwoch hat das Wacken Open Air in Schleswig-Holstein, Deutschland, seine Türen zum 35. Mal geöffnet. quelle: www.imago-images.de / imago/marcus brandt

Es gab zeitweise heftige Niederschläge von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter. Auch gewitterte es stark, weshalb die Besucherinnen und Besucher zweimal dazu aufgefordert wurden, ihre Zelte zu räumen und vorübergehend Schutz in ihren Autos zu suchen.

Schweizer Band gewinnt Newcomer-Wettbewerb

Nebst den über 200 Acts, die den Besuchern einheizten, traten zusätzlich 30 ausgewählte Bands im «Metal Battle» gegeneinander an. 16'000 Bands haben sich weltweit für die Teilnahme am Wettbewerb beworben. Durchgesetzt hat sich die Schweizer Metal-/Hardcore-Band Expellow.

Die Band berichtet bei Instagram, wie sehr sie von ihrem Sieg überrascht worden sei:

«Als immer mehr Bands bekannt gegeben wurden, hatten wir uns schon damit abgefunden, dass die Schweiz wie üblich nicht unter den Top-Platzierten landen würde – auch damit hätten wir uns wieder super abgefunden. Aber dann wurden die Eigenschaften des Gewinnerlandes aufgezählt, und es klang irgendwie ... interessanterweise vertraut.» Die Band Expellow über den Moment, als sie erfuhren, dass sie den Newcomer-Wettbewerb gewonnen hatten instagram

Stundenlanges Warten bei der Abreise

Wie schon oft in der Vergangenheit mussten die Besucherinnen und Besucher lange darauf warten, das Festivalgelände am Abreisetag zu verlassen. Der Grund dafür: Mit den meisten Autos war an ein Wegkommen im Schlamm nicht mehr zu denken. Das kam aber nicht überraschend und hat am Wacken Open Air fast sowas wie Tradition. Landwirte aus der Gegend helfen jeweils aus und ziehen die PKWs aus dem Morast. Das Abschleppen ist für die Festivalbesucher jeweils kostenlos.

Vorverkauf gut angelaufen

Die 10'000 Early-Bird-Tickets für das Wacken Open Air 2026, die am Samstagabend in den Verkauf gingen, sind alle verkauft. Für 349 Euro kann man an der Jubiläumsausgabe teilnehmen: Die 35. Ausgabe des Metal-Festivals steht an. 30 Bands wurden bereits angekündigt. Dazu gehören etwa Def Leppard oder Lamb of God.

Das Wacken Open Air ist eines der grössten Metal-Festivals der Welt. Es findet seit 1990 in Wacken, einem 1900-Seelen-Ort im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein, statt. (hde)

Video: watson

Noch mehr Schlechtwetter-Festivals

Überschwemmung bei DJ-Konzert in Zürich

Video: watson/hanna dedial

Unterhosen, Gummistiefel und Bier: Das brauchst du am OASG

Video: watson/michelle claus

Burning Man 2023 im Video: So hartnäckig war der Schlamm