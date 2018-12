Videos

Franzoni Hemmige

«... dann lieber mit Erich Hess ins Marzili» – Nico beim Solothurner Rapper Manillio



«Am liebste heb i mi a Dir ...» Schon zwei lange Sommer ist es her, seit sich der Refrain von Manillios «Monbijou» in unseren Gehörgängen einnistete. Nun hat der sympathische Solothurner sein neues Album «Plus-Minus» auf dem Markt und überrascht mit durchaus neuen Tönen. Grund genug ihn Nico auszuliefern und herauszufinden, was der Chartstürmer seit seinem Erfolg alles erlebt hat:



Video: watson/Nico Franzoni, Lya Saxer

