Fritten im Gemüse-Roulette – wir drücken ein Auge zu

Gemüseroulette

Nico wusste nicht, dass Kartoffeln kein Gemüse sind – deshalb gibt's heute Fritten

Kartoffeln sind Nicos allerliebstes Lieblingsgemüse. Entsprechend gefreut hat er sich, als der Zeiger im Gemüse-Roulette diese Woche auf ihnen gelandet ist.



Der Haken: Kartoffeln sind eigentlich gar kein Gemüse (darum mag sie Nico vermutlich 😜). Anscheinend wusste Nico das nicht, als er das Rad gebastelt hat. Oder er hat es einfach bewusst ignoriert – schlau eingefädelt. Auf jeden Fall wollten wir ihm die Freude an seinen Kartoffeln nicht verwehren. Schliesslich waren wir selbst gespannt, was Chefkoch Noah daraus zaubert.

Okay, okay, wir verraten es euch: hausgemachte Fritten mit Trüffel-Mayonnaise. 🤤 (!!!)

Rezept zum Nachkochen

Zutaten

5 Stk. mehligkochende Kartoffeln

Salz, Pfeffer

Parmesan



Für die Mayo

1 Stk. Eigelb

2 Stk. Eiweiss

60g Aceto, hell

20g Zitronensaft

10g Salz

350g Rapsöl

10g Trüffelöl



Zubereitung

Die Kartoffeln waschen und in Pommes schneiden. Die geschnittenen Kartoffeln über Nacht in Wasser einweichen.



Am nächsten Tag die Pommes für 8 min bei 140 Grad Celsius frittieren. Danach auskühlen lassen und nochmals bei 180 Grad Celsius für 3 min frittieren. Die Pommes mit Salz und Pfeffer würzen. Für die Mayo alle Zutaten bis auf die Öle in einen Mixbecher geben und miteinander vermengen. Danach das Rapsöl in einem dünnen Strahl dazu mixen. Am Schluss mit dem Trüffelöl abschmecken. Parmesan à la minute über die Fries reiben.

