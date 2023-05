Video: watson/nico bernasconi

Gemüseroulette

Tomaten-Fans aufgepasst! Die heutige Folge Gemüse-Roulette ist für euch

noah bachofen, nico bernasconi, nico franzoni, lucas zollinger

Vor dem heutigen Tage mochte Nico nur zwei verschiedene Arten von Tomaten. Cherrytomätli oder Tomaten in Komnbination mit ordentlich viel gutem Büffelmozzarella. Dank Spitzenkoch Bachofens Rezept gibt es jetzt eine dritte Art: grilliert und an einer Parmesan-Beurre-blanc.

«Wenn ich künftig irgendwo zu Besuch bin und die servieren mir normale Tomaten ohne diese Beurre blanc, dann geh' ich direkt wieder!» Nico Franzoni

Die Sauce muss also wirklich etwas können. Trotz Nicos Billig-Weisswein. Das solltet ihr mal versuchen!



Was wir auch noch erwähnen wollten: Sollte es je so weit kommen, gebt Nico ja nicht eure teuren Messer in die Hand. Was er damit macht, treibt einem die Tränen in die Augen. Und das nicht, weil er damit Zwiebeln schneidet. Noahs Messer hat in der heutigen Folge wieder schwer gelitten:

Das Rezept zum Nachkochen:

Zutaten

2 Stk. Ochsenherz-Tomaten

Olivenöl

Salz, Pfeffer



Parmesan-Beurre-blanc

2 Stk. Zwiebeln

20g Butter

200g Weisswein

200g Gemüsebouillon

100g Butter

40g Parmesan

20g Rahm

Zubereitung

Die Tomaten kurz im Salzwasser blanchieren, ins Eiswasser geben und anschliessend die Haut abziehen. Danach halbieren und mit Salz, Pfeffer und Olivenöl marinieren und auf dem Grill stark anrösten.



Für die Sauce die Zwiebeln kleinschneiden und in Butter kräftig anrösten. Danach ablöschen mit Weisswein. Den Alkohol komplett einkochen lassen und auffüllen mit Bouillon. Die Bouillon etwas einreduzieren lassen und absieben.



Danach aufmontieren mit Parmesan, Butter und Rahm. Die Sauce aufschäumen und neben der Tomate angiessen.

