Bandmitglieder von «The 1975» küssen sich auf Bühne – und das Festival wird abgebrochen

Während der Show von «The 1975» am «Good Vibes Festival» in Malaysia setzte Matty Healy, der Frontmann der Band, ein Statement, indem er den Bassisten Ross MacDonald küsste. Das sorgte bei der Regierung des muslimischen Landes, in dem strenge Gesetze gegen Homosexualität herrschen, für rote Köpfe. Die Band wurde noch während des Auftritts des Landes verwiesen. Und das Festival an seinem ersten Tag beendet – und das an seinem zehnten Jubiläum.

