Alibaba macht 10 Milliarden Dollar Umsatz am Singles Day – in einer Stunde

Der Singles Day, der am 11.11. in China stattfindet, ist der beste Tag für Onlineshopping. Weil das Datum nur aus Einsen besteht, galt der Tag ursprünglich als Anti-Valentinstag für Alleinstehende. Vor einigen Jahren begann der Onlineriese Alibaba an dem Tag für 24 Stunden hohe Rabatte zu gewähren. Viele Konkurrenten zogen nach.

Auch dieses Jahr verdiente Alibaba damit astronomische Summen. Allein in der ersten Stunde des Singles Day machte Alibaba 69 Milliarden Yuan Umsatz. Das sind fast …