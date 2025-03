Kurz nach seinem Amtsantritt zeigte Carney bereits eine klare Meinung zu Donald Trump und dessen Pläne, Kanada als 51. Bundesstaat in die USA aufzunehmen. «Kanada wird niemals in irgendeiner Form Teil Amerikas werden», sagte Carney kurz nach Bekanntwerden der Ergebnisse der Parteiabstimmung. Seine Nation erlebe «dunkle Tage, ausgelöst durch ein Land, dem wir nicht länger trauen können», aber man werde die Herausforderung bewältigen, sagte der 59-Jährige.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Migranten eingesperrt im Hotel – so setzt Trump sein Wahlversprechen um

Die illegale Zuwanderung in die USA zu stoppen, war eines der grossen Wahlversprechen von Donald Trump. Am 20. Januar verhängte er sogleich eine Durchführungsverordnung, die es verunmöglicht, an der mexikanischen Grenze ein Asylgesuch zu stellen.