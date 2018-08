Fan sorgt bei Konzert von Beyoncé und Jay-Z für Aufregung

Videos

Fan sorgt bei Beyoncé-und Jay-Z-Konzert für Aufregung



Bei einem Konzert der Popsängerin Beyoncé und ihres Ehemanns Jay-Z in Atlanta hat ein Fan für kleinere Tumulte auf der Bühne gesorgt.

Wie Videos auf Twitter zeigen, ging der Mann im weissen T-Shirt und kurzer Hose die Treppen zur Bühne hinauf, als die beiden Musiker diese gerade verlassen hatten. Mehrere Tänzer versuchten daraufhin, den Fan daran zu hindern, den Backstage-Bereich zu betreten.

Die US-Sängerin («Formation») und der Rapper («Holy Grail») sind seit Wochen mit ihrem gemeinsamen Album «Everything Is Love» auf Welttournee. In die Schweiz kommt das Paar allerdings nicht; Fans müssen an ein Konzert nach Deutschland reisen. (sax)

