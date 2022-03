Video: watson/lea bloch

Spendenaufruf dieser Ukrainerin ging viral – wir haben sie besucht

Alessia durchlebt aktuell turbulente Zeiten. Beide Elternteile stecken in der Ukraine fest, wo seit einigen Tagen Krieg herrscht. Am 24. Februar startete Russland einen «Invasionskriegs» in der Ukraine – auch am siebten Tag ist noch kein Ende der Kampfhandlungen in Sicht. Anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, zeigt Alessia Eigeninitiative.

Auf Instagram hat die gebürtige Ukrainerin einen Hilfe-Aufruf gestartet. Sie bat Menschen darum, ihr nützliche Gegenstände für die Kriegsopfer in der Ukraine vorbeizubringen. Dieser Aufruf ging innert kürzester Zeit viral. Alessia wurde überschwemmt mit Spenden.

Wir haben sie in ihrem Lager besucht:

