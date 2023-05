Video: watson/lucas zollinger

Heftige Unwetter bei Bologna und Rimini – das sind die Bilder

Bereits seit Montag gilt im Nordosten Italiens, in der Emilia-Romagna und den Marken eine Warnung der höchsten Stufe vor Überschwemmungen und Erdrutsche. Grund dafür sind anhaltende heftige Regenfälle und Unwetter, die in und um Bologna und Rimini die Flüsse über die Ufer steigen lassen und ganze Strassenzüge überschwemmen. So sieht es in der beliebten Urlaubsregion momentan aus:

Über 900 Personen mussten evakuiert werden und die Rettungskräfte sind seit Montag im Dauereinsatz. Allein in der Emilia-Romagna sind 400 Feuerwehrleute zu rund 600 Einsätzen ausgerückt. In den Städten Forlì und Cesena verlor jeweils eine Person das Leben.

Wiederholtes Extremwetter in der Region

Erst vor wenigen Wochen wurde die Emilia-Romagna bereits von ähnlichen Überschwemmungen heimgesucht. So sah es damals aus:

Hochwasser in der Emilia-Romagna – mindestens zwei Tote Video: watson/Lucas Zollinger

(lzo)

