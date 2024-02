Video: watson/lucas zollinger

Italienischer Comedian parodiert Biden und geht viral – der Schluss hat es in sich

Joe Bidens Alter und seine Verwirrtheit bei öffentlichen Auftritten stösst in letzter Zeit – angesichts der anstehenden US-Präsidentschaftswahlen – häufig auf mediales Interesse. Auch ein italienischer Comedian wurde auf das Thema aufmerksam und schlüpfte für einen kurzen (aber treffenden) Sketch in die Rolle des 81-Jährigen.



Nur so viel vorweg: Der Schluss hat es in sich.​

Das Video geht aktuell in den sozialen Medien viral. Der italienische Comedian Maurizio Crozza bewarb damit die achte und neuste Staffel seiner One-Man-Show «Fratelli di Crozza», auf Deutsch etwa «Die Crozza-Brüder». In der Polit-Satire-Sendung auf dem italienischen TV-Kanal «Nove» verkörpert er regelmässig Politikerinnen und Politiker, bisher aber natürlich häufig solche aus seinem eigenen Land, zum Beispiel die Premierministerin Giogia Meloni oder der ehemalige, kürzlich verstorbene Silvio Berlusconi. Aus aktuellem Anlass kam nun auch Joe Biden in den «Genuss» einer Parodie.

Schonungslos – und treffend

Die Parodie greift viele der Verfehlungen auf, die dem 41. Präsidenten der USA in den letzten Jahren unterliefen. Von den wortwörtlichen Fehltritten am Rednerpult (vorbei), über die Namensverwechslungen bis hin zu anekdotischem Schwachsinn liess Crozza keinen Scherz auf Kosten des ältesten amtierenden US-Präsidenten in der Geschichte aus.

Auch Trump blieb nicht unverschont

Fratelli di Crozza wird bereits seit 2017 ausgestrahlt. Auch Bidens republikanischer Konkurrent bei den kommenden Präsidentschaftswahlen, Donald Trump, wurde bereits von Maurizio Crozza parodiert. (lzo)

