Leben

Jörg Meinhardt sammelt kiloweise Abfall für die Umwelt in der Schweiz



«Wir müssen jetzt was tun» – das ist der Müll-Held von Uster

Jörg Meinhardt kämpft in seiner Freizeit gegen die Vermüllung der Schweizer Weiden an.

Red-Bull-Dosen, Zigistummel, Pet-Flaschen: Achtlose Autofahrer werfen alles mögliche aus dem Fenster. Jörg Meinhardt kämpft mit einer ungewöhnlichen Aktion gegen die Vermüllung der Weiden an.

Unscheinbar, aber freundlich wirkt Meinhardt, als ich ihn beim Bahnhof in Uster treffe. «Lass uns gleich zur Autobahneinfahrt gehen, da beim Kreisel hat es immer viel Abfall», schlägt mir Jörg vor. Nie hätte ich mir vorstellen können, was diese Person alles in ihrer Freizeit für unsere Natur macht.

Wir begleiten Abfall-Held Meinhardt: Video: watson/Angelina Graf

