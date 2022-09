Video: watson/lucas zollinger

Gefährlicher US-Trend fordert immer mehr Verletzte und Todesopfer

«Subway Surfing» heisst ein neuer Trend, der – vor allem in New York – immer wieder für Verletzte oder sogar Tote sorgt. Beim gefährlichen Stunt geht es darum, mit der U-Bahn zu fahren – aber nicht im, sondern auf dem Wagen. Mitte Juni ging ein Video viral, das eine Gruppe junger Männer dabei zeigt:

Personen, die auf die Wagen der U-Bahn klettern oder sich irgendwo aussen festklammern und dabei verletzen, gibt es schon seit die Subways in New York eingeführt wurden. Die Metropolitan Transit Authority, die zuständige Behörde in New York, berichtet aber von einem beunruhigenden Anstieg in diesem Jahr.

600 Prozent mehr Fälle

Bis Ende Juli 2022 verzeichnete die Behörde bereits 627 Fälle, in denen Personen ausserhalb der Züge mitfuhren. Letztes Jahr waren es im gleichen Zeitraum derer 96. Das ist ein Anstieg von über 600 Prozent.

Nicht in allen Fällen geht die riskante Fahrt gut aus. Der watson-Redaktion liegt ein Video vor, das einen 15-Jährigen mit schwerer Kopfverletzung zeigt. Mit offenem Schädel musste er von einem der Waggons geborgen werden. Ein anderer, ebenfalls 15-Jähriger, fiel vom Wagen und verletzte sich einen Arm schwer, weil ein weiterer Zug darüber fuhr.

Videos auf Social Media animieren Nachahmer

Hauptsächlich handelt es sich bei den Adrenalinjunkies um junge Männer. Sie wagen den Stunt, um Videos davon auf Social Media zu teilen. Auf diese Weise generieren sie tausende Klicks, welche wiederum zum Nachahmen animieren.

Patrick Warren, der Chef für Sicherheit bei der Metropolitan Transit Authority sagte: «Ausserhalb der Bahnwagen mitzufahren ist rücksichtslos und extrem gefährlich. Dieses Verhalten kann schreckliche Konsequenzen haben.» Das Mitfahren ausserhalb der Wagen ist verboten. Die Busse beträgt 75 US-Dollar. (lzo)

