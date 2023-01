Wie ABC News berichtet, ist es bereits der zweite Zwischenfall innerhalb einer Woche in einem McDonalds in Adelaide. Erst kürzlich ist ein McDonalds-Mitarbeiter von zwei Männern verprügelt worden. (fwe)

In Australien ist eine 19-Jährige in einem McDonalds verhaftet worden. In einer Filiale der Stadt Adelaide ist die junge Frau hinter die Theke gegangen und hat die Mitarbeitenden bedroht und beleidigt. Anschliessend zeigen Videoaufnahmen, wie sie in der Küche randalieren geht:

«I beat you up!» – 19-Jährige randaliert in australischem McDonalds

Frau wütet an Flughafen wegen verschwundener Kinder – du errätst nie, wo sie waren 😅

Am Flughafen in Miami im US-Bundesstaat Florida haben sich am Dienstag, 20. Dezember, wüste Szenen zugetragen. Die 25-jährige Camila McMillie wollte eigentlich mit ihren beiden Kindern von Alabama nach New York City fliegen. Beim Zwischenstopp in Miami merkte sie am Gate plötzlich, dass ihre Kinder verschwunden waren. Lautstark teilte sie zuerst gegen das Personal des Flugbetreibers «American Airlines» aus, dann begann sie zu randalieren. Sieh selbst 😳: