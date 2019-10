Videos

World of Watson Video: Ökologisches Denken in der Schweiz mal umgekehrt.



Wenn umweltbewusstes Verhalten für Empörung sorgen würde 😱

In Sachen umweltbewusstes Denken geht es in unserer Gesellschaft langsam voran. Und das ist gut so. Denn alles andere ist doch einfach irgendwie ... nun ja ... dümmlich.



Oder? Video: watson/knackeboul, madeleine sigrist, linda beciri, emily engkent

Willst du wissen, wie man Abfall vermeidet? Muriel auch! Vom 3. bis 12. Oktober läuft ihre «Less Waste Challenge» auf Chochdoch by Swissmilk. Zehn Tage lang hat sie ihren Abfall gesammelt. Nun will sie ebenso lang darauf achten, ganz wenig «Waste» zu produzieren. Wie gross ist der Unterschied? Finde es heraus auf Chochdoch by Swissmilk.

