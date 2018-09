Videos

Leben

Fake-US-Food in europäischen Supermärkten



Fertig mit Fake-American-Food! Emilys Experten-Kommission rechnet ab

Mikrowellen-Hamburger? Chocolate Covered Flakes? Was sollen diese Abscheulichkeiten mit amerikanischem Essen zu tun haben?

«Taste of AMERICA!» brüllt einem die Verpackung an.

«Nach original AMERIKANISCHEM Rezept!».

«The AMERICAN Way!»

Und dazu die obligaten Stars and Stripes.

Pfff. America? Yee-haw und Route 66 und Hamburgers und Cadillacs und Peanut Butter Chocolate Shakes und Cheerleaders und so, gell?

Echt jetzt? Ist das wirklich «AMERICAN», was Aldi und Co. uns da vorsetzen?

Unser aller Emily National hat da schon mal ihre Zweifel. Ja, die Dame mag zwar Kanadierin sein, doch auch sie muss zähneknirschend konstatieren, dass sie zum gleichen kulinarischen Kulturraum gehört und dementsprechend irritiert ist, ob jenem Fake News Food, die es beim Grossverteiler gibt.

Und so beschliesst Emily, eine fundierte Expertenmeinung einzuholen. Sprich: sie selbst, die amerikanische Nachbarin Becky Lee und «Food-Experte Baroni» (der weder Ami noch Experte ist und eigentlich gar nicht wollte, aber lassen wir das):

Boah.

«Authentisch amerikanisch» – in Europa hergestellt. Und dazu noch ziemlich gruusig, muss man hier konstatieren.

Aber: Was sagt die Schweizerin (Kamerafrau Angelina) dazu? «Voll Ami-Style!» Die Schweizer scheinen diesen Frass tatsächlich als «amerikanisch» einzuschätzen. Die Ärmsten.

Nun, die Amerikaner haben ihren French Toast (der in Frankreich schlicht nicht existiert), die Kanadier ihre Swiss Chalet Sauce (auch wieder so ein Debakel) und die armen Europäer den Taste of America, den es in dieser Art ennet dem Atlantik nicht gibt.

An sich ist an kulinarischer kultureller Aneignung nichts auszusetzen. Schade aber, wenn die Qualität dabei auf der Strecke bleibt.

Umfrage Und? Magst du dieses euro-amerikanisches Essen? Ja. Hauptsache Zucker und Fett und so. Geschmack ist Nebensache.

Amerikanisches Essen, so wie ich es in den USA erlebt habe, schon. Das hier ... weniger.

Ich mag Ami-Food eh nicht. Okay, ich war noch nie dort.

Ob authentisch oder fake: Nieder mit US-Food!

Gell, Emily, du erkennst deine Umfrage gar nicht mehr, nachdem ich hier alles umgetextet habe MUAHAHAHAHA!

Abstimmen 3 Votes zu: Und? Magst du dieses euro-amerikanisches Essen? 0% Ja. Hauptsache Zucker und Fett und so. Geschmack ist Nebensache.

0% Amerikanisches Essen, so wie ich es in den USA erlebt habe, schon. Das hier ... weniger.

0% Ich mag Ami-Food eh nicht. Okay, ich war noch nie dort.

0% Ob authentisch oder fake: Nieder mit US-Food!

33% Gell, Emily, du erkennst deine Umfrage gar nicht mehr, nachdem ich hier alles umgetextet habe MUAHAHAHAHA!

Aber auch echtes (nein, dieses Mal wirklich echtes) amerikanisches Essen ist hierzulande schwieriger als man denkt ... Video: watson/Emily Engkent

Aber damit's klar ist: Emily ist kein Ami. Guckst du: Poutine! Video: watson/Emily Engkent

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Daily Newsletter