Eine weibliche James-Bond-Besetzung? – «Wieso eigentlich nicht?»

Der meisterwartete Film seit Jahren feiert am 30. September Premiere: «James Bond 007: No Time to Die» – der letzte Bond-Streifen mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Zeit, sich über seinen Ersatz Gedanken zu machen ...

Es ist der 25. Film aus der 007-Reihe. Und Daniel Craig, der den britischen Geheimagenten 007 nun fünfmal verkörperte, ist zum letzten Mal dabei.

Im Netz werden bereits Stimmen laut, es könnte doch einmal eine Frau die Rolle des 007 übernehmen. Wie käme das also an, wenn eine SIE die Rolle des Geheimagenten übernähme?

Wir haben beim Publikum nachgefragt: