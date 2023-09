Video: watson

Flugzeug stürzt bei «Gender Reveal Party» in Mexiko ab – Video zeigt Schockmoment

Es sollte ein fröhlicher Tag werden, endete aber in einer Tragödie: Bei einem Fest in Mexiko, bei dem werdende Eltern das Geschlecht ihres Babys verkündeten, ist ein Kleinflugzeug vor den Augen der Gäste abgestürzt. Der Pilot starb, wie der Sender CNN en Español am Montag (Ortszeit) berichtete.

Ein im Netz veröffentlichtes Video zeigt, wie das Kleinflugzeug über das Paar hinweg fliegt. Es versprüht dabei rosafarbenen Rauch, der das Geschlecht des Babys verkündet. Noch über dem Paar aber löst sich der linke Flügel vom Rumpf des Flugzeugs. Die Maschine gerät über den Feiernden ins Wanken und stürzt einige Meter entfernt zu Boden - unter Geschrei der erschrockenen Gäste.

Der schwer verletzte Pilot sei in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er wenig später starb, berichtete der Sender CNN auf seiner spanischen Webseite unter Berufung auf den örtlichen Katastrophenschutz. Die Unfallursache war zunächst unbekannt. Die Behörden teilten laut CNN zudem mit, dass es bei dem Vorfall am Sonntag in Navolato (Gliedstaat Sinaloa) keine weiteren Verletzten gegeben habe.

Bei einer «Gender Reveal Party» (übersetzt: Geschlechtsenthüllungsfeier) geben werdende Eltern das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes bekannt. Solche Feste sind vor allem in den USA beliebt. Die Inszenierungen fallen auch mal aussergewöhnlich aus. Zu Unfällen kam es in der Vergangenheit mehrfach. So entfachte ein Feuerwerkskörper bei einer «Gender Reveal Party» im Jahr 2020 in Kalifornien einen Waldbrand. Auch Berichte über Todesfällen gibt es immer wieder.

