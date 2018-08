#menaretrash & #MeToo: Das ist der 3-Punkte-Plan für Männer

Der Hashtag #menaretrash spaltet die Gemüter. Die «Huffington Post» hat jetzt in drei Punkten zusammengefasst, was Männer tun sollten, um gegen Sexismus und Gewalt an Frauen mitanzukämpfen.

Ist Frau im Club und spürt plötzlich eine Hand am Po, schauen nicht selten andere Männer peinlich berührt weg. Viele Männer fühlen sich nicht mitschuldig für die Taten ihrer Geschlechtsgenossen. Laut der französischen Ausgabe der Zeitung «Huffington Post» tragen sie aber eine gewisse Verantwortung, wenn sie bei Übergriffen wegschauen und Sexismus stillschweigend tolerieren. Deshalb brauche es jetzt klare Anweisungen, findet die Zeitung. Sie veröffentlichte nun einen …