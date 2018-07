Videos

Natur

Bei diesem Video erschrecken sogar die Meeresforscher



Bei diesem Video erschrecken sogar die Meeresforscher – und wie 😂

Die Forscher vom US National Oceanic and Atmospheric Administration's Office of Ocean Exploration and Research haben schon einiges gesehen. Doch manchmal erschrecken sogar sie, ob der seltsamen Gestalten die auf dem Meeresgrund lauern.

Das Video wurde in rund 500 Metern Tiefe aufgenommen und zeigt eine kleine Seeschnecke auf dem gefährlichen Weg in den Schlund eines atlantischen Fähnrichs, der in seinem Versteck lauert. Doch mit dem was dann passiert, haben die Forscher nicht gerechnet ...

(ohe)

35 Prozent der gefangenen Fische werden verschwendet Video: srf

Abonniere unseren Daily Newsletter

Alle Leser-Kommentare