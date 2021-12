Ein Herz und eine Seele, das sind Nico und Marco Güschä Gurtner. Nebst einem wöchentlichen Podcast, reisten die beiden dieses Jahr durchs Schweizer-Vereinsland und stellten sich in «Schweiz Vereint» diversen Aufgaben. Bei den Dreharbeiten kam es jedoch auch zu Unstimmigkeiten – und diese will der Poetry-Slam-Schweizermeister aus dem Weg räumen. Film ab:

«Das ist ein Brunz! Das will ich nicht!» – Türchen 6 tut Nico richtig weh

Poetry-Superslammer Marco besucht Nico – und stellt ihn an den Pranger

Sie ist 27 Jahre alt, wohnt in Brooklyn NY und liebt Brot – so sehr, dass sie es mit ihrem Gesicht zerdrückt und auf Instagram teilt. Es ist genau so skurril, wie es sich anhört.