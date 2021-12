Video: watson

Nicos Adventskalender

Kein Filet Mignon – so feiert Hausi Leutenegger Weihnachten

Am 19. Dezember ruft Hausi Leutenegger an – oder war es umgekehrt? Egal. Unser Nico ist ein grosser Fan, des wohl bekanntesten Selfmade-Millionärs der Schweiz. Aber wie feiert ein Mann mit so einer Geldbörse – Hausi wiegt sein Geld, weil er zu viel hat – eigentlich Weihnachten? Mit Sicherheit anders als du denkst:

Video: watson

NICHT VERWENDEN: Nico mimt den Walliser – und scheitert kläglich Video: watson/Aya Baalbaki, Nico Franzoni