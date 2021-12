«Du Arsch****!» – Nico packt die Geisel aus versohlt sich den Allerwertesten

Wie die Zeit vergeht! Wir sind zweistellig und das feiern wir gebührend! Türchen Nummer 10 ist etwas anders, etwas verrückter und etwas schmerzerfüllter, aber nur «etwas», wenn du verstehst, was wir meinen ;-)

Poetry-Superslammer Marco besucht Nico – und stellt ihn an den Pranger

Die Lage für Frauen in Afghanistan ist immer noch schlimm – 2 von ihnen erzählen

Nach Liebesheirat in Indien: Frau von Mutter und Bruder geköpft

Seit Impfbeginn sind in der Schweiz 14 Geimpfte verstorben – und 437 Ungeimpfte

Die Geburt vom «König der Könige» in einer Krippe lässt Zweifel an der Bibel aufkommen

«Impfen, what else»: Corona-Kampagne in Deutschland Viralhit – Schweizer Firmen blocken

Diese Suizidkapsel könnte bald in der Schweiz eingesetzt werden

Was die Kinder-Durchseuchung zu Weihnachten noch verhindern könnte

Bern schickt Kinder früher in die Ferien ++ EU: Booster schon nach drei Monaten möglich

Diese Verfolgungsjagd nimmt ein bitteres Ende

Dieser Horro-Crash wird dieser SUV-Fahrer aus Kanada so schnell nicht wieder vergessen. Auf der Flucht vor der Polizei schlängelt er sich an verschiedenen Autos vorbei – bis er die Kontrolle verliert und in eine Felswand kracht.