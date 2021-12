Video: watson/aya, lya, nico

Nicos Adventskalender

24 Biere, 24 Videos, 1 Drehtag – Nico präsentiert den lustigsten Adventskalender, ever! 🍻

aya baalbaki, lya saxer, nico franzoni

Es ist wieder so weit – die Adventszeit ist angebrochen. Ab heute kannst du die virtuellen Törchen öffnen. Wie beim analogen Freund, aber natürlich immer nur eines pro Tag. Das Konzept ist so simpel, wie genial zugleich: 24 Biere, 24 Videos, 1 Drehtag. Nico wird also täglich betrunkener – und muss dazu auch noch unverhältnismässige Aufgaben erledigen. Viel Spass!