Vielleicht auch wegen dieses öffentlichen Drucks hat die 34-Jährige im Februar nun eines ihrer beiden Privatflugzeuge verkauft, und zwar das kleinere. Es handelt sich dabei um einen Jet mit zwölf Sitzplätzen des Typs «Dassault Falcon 900». Gemäss Angaben der «Federal Aviation Administration» gehört das Flugzeug, das seit 2009 unter Swifts Holding registriert war, jetzt einem Immobilienunternehmen in Missouri.

Also haben Swifts Flugzeuge fast 100-mal mehr CO₂ ausgestossen als der Durchschnittsschweizer und knapp 80-mal mehr als ihr durchschnittlicher Landsmann.

Das Video mit den Flugdaten zeigt: Die beiden Flugzeuge von Swift legten letztes Jahr insgesamt knapp 290'000 Kilometer zurück. Damit käme man mehr als siebenmal um die Welt. Dabei haben sie knapp 1280 Tonnen CO₂ ausgestossen. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Person in der Schweiz stösst pro Jahr 13 Tonnen CO₂-Äquivalente aus, beim durchschnittliche US-Bürger sind es 16 Tonnen.

Er enthüllte etwa, dass Swift ihr Privatflugzeug in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri für einen 13-minütigen Flug von einem Teil der Stadt zu einem anderen benutzte. Kritiker wiesen darauf hin, dass die Strecke, die sie zurücklegte, auf der Strasse kaum 30 Minuten dauert.

Das Video entfacht erneut Kritik an Swift. Die Vielfliegerei des Popstars, der sonst kaum Angriffsfläche bietet, hat schon häufiger für Schlagzeilen gesorgt. Etwa, als sie mit ihren Anwälten einen Studenten aus den USA bedrohte, der ihre (öffentlich zugänglichen) Flugdaten auf Social Media mit der Welt teilte.

Auf ihrer aktuellen «Eras»-Tour reist Swift viel herum, letztes Jahr vor allem in den USA und dieses Jahr auf der ganzen Welt. Aber auch schon davor war bekannt, dass Swift eine Jetsetterin ist. So war sie im Jahr 2022 laut eines Berichtes der Promi mit den meisten Privatjetflügen. Und jetzt ist ein Video aufgetaucht, das zeigt, wie viel ihre beiden Privatjets letztes Jahr herumflogen. Und es ist viel.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten haben sich die schwersten Regenfälle seit Jahrzehnten ereignet und Teile der Metropole Dubai stark überschwemmt. Es seien die schwersten Regenfälle seit 75 Jahren, mit besonders viel Niederschlag etwa im Osten an der Grenze zum Oman. Auf Social Media finden sich unzählige Bilder und Videos der Überschwemmungen, viele auch geteilt von den Schönen und Reichen, die sich wegen der (üblicherweise) vielen Sonnenstunden in Dubai niedergelassen haben: