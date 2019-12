Videos

Die watsons erfahren ihr Glück für 2020 – durch Bleigiessen



Die watsons fragen das Bleigiessen-Orakel

Der Weihnachtsbaum steht noch und verdreckt den Boden mit Nadeln. Das Zeichen, um sich langsam auf das neue Jahr vorzubereiten. Vorsätze schmieden, ausmisten, herausfinden, wo und wie man den Silvesterabend verbringt und sich die Fragen aller Fragen stellen: Was kommt 2020? Natürlich kann man sich in solchen Fällen nur auf genaue Zukunftsprognosen verlassen. In unserem Fall Bleigiessen.

Welches Glück erfahren wohl unsere watsons durch das Bleigiessen? Wird 2020 das grosse Jahr der Liebe oder des Kinderwunsches? Arbeitet der nächste zukünftige Millionär bei den watsons? Seht selbst:

Video: watson/Lino Haltinner

Welche Zukunft hat dir das Bleigiessen für 2020 prophezeit?



