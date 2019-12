Videos

Populärkultur

What happens in Vegas stays in Vegas – es sei denn Tauben tragen Hüte



Tauben tragen jetzt Hüte in Las Vegas – und alle rätseln wieso

What happens in Vegas stays in Vegas – es sei denn, Tauben tragen Cowboy- oder Zylinderhüte.

Ein Video, das letzte Woche in Sin City gefilmt wurde, zeigt zwei Tauben, die am Boden nach Samen picken und scharren, während sie an ihre Taubengrösse angepasste Hüte tragen.

Einer der Hüte ist knallrot, der andere scheint beige oder weiss zu sein.



Das Video ging viral, als es vom Twitter Account LasVegasLocally gepostet wurde.



Video: watson

Welches Tier würdest du gerne mit Hüten sehen? Natürlich rein hypothetisch.



Ab in die Kommentare damit!



