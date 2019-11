Menderes stellt sich dem «This or That»

Videos

Hero Fest: Es wird Zeit, die Gamer mit den Vorurteilen zu konfrontieren



Das HeroFest hatte vergangenes Wochenende die Pforten geöffnet. Eingeladen war jeder, der sich von Gaming, Cosplay oder Animes angesprochen fühlt. Und wer würde besser da rein passen als unser Lokalcharmeur Nico?

Sich einmal im Monat waschen, selten in die Aussenwelt, Beziehungsstatus Single, so stellen wir uns den Klischeegamer vor. Was liegt da näher, als die Gamer selbst mal mit diesen üblen Vorurteilen zu konfrontieren? So haben sie wenigstens die Chance, sich zu rechtfertigen.



Video: watson/Nicola Franzoni, Lino Haltinner

