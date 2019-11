Videos

Menderes stellt sich dem «This or That»



Menderes ist dir heute immer noch ein Begriff oder?

DSDS-Kandidat, Micheal-Jackson-Covers, beinahe Freund von Dieter Bohlen und schlussendlich Dschunglekönig 2016 von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus».

Video: watson

Wir haben Menderes in Zürich getroffen und ihn vor die Challenge «This or That» gestellt. Kurze Fragen mit jeweils zwei Antwort-Möglichkeiten, um ihn in Sachen Reflexe mental auf «Ninja Warrior Schweiz» vorzubereiten. Was meint ihr: Wird Menderes der nächste Ninja Warrior oder habt ihr keine Ahnung mehr, wer das überhaupt ist?

Video: watson/Camille Kündig, Emily Engkent

