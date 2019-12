Videos

Populärkultur

Crêpes, Musik, Würste: Und wofür schlägt dein Herz? Wir haben gefragt



Wir haben Leute auf der Strasse gefragt, was sie so richtig gerne haben

«J'adore...» – das Format, in dem wir schwärmen statt weinen. Weihnachten und somit die Zeit der Liebe und Barmherzigkeit rückt immer näher. Wir wollten von euch wissen, wofür oder für wen euer Herz gerade schlägt.

Deshalb haben wir uns auf den Weihnachtsmarkt begeben und die Besucher gefragt, was sie so richtig mit Passion lieben. Sei es eine gute Mahlzeit, die Familie oder den persönlichen Glücksbringer. Und wo sollte Liebe mehr präsent sein als am Weihnachtsmarkt.

Video: watson/Lino Haltinner, Ronja Oppiller,

Hast du irgend eine Passion gegenüber einem Gegenstand, einer Person oder einer Mahlzeit?



Falls ja, ab in die Kommentare damit!



