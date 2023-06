Medley-Time im Rüümli – Rapper LieVin sorgt für reichlich Hitze

LieVin, der Zürcher Künstler mit südafrikanisch-kongolesischen Wurzeln, besucht heute unser Rüümli. Den Höhepunkt seiner bisherigen Musikerkarriere erreichte er mit seinem ersten offiziellen Release «Top Boy», welcher national für grosse Aufregung sorgte: Nummer 1 in der Spotify Viral Chart und eine Top-10-Platzierung in den YouTube-Trends. Im Rüümli gibt er uns mit seinem Medley einen kleinen Einblick in sein künstlerisches Schaffen.

Der grosse Hauptstädte-Test – 60 will ich wissen, unterteilt in 4 Schwierigkeitsstufen

Zwei Menschen in einem Körper – so leben die siamesischen Zwillinge Abby und Brittany

Dieses Land in Europa hat am längsten Sommerferien (Spoiler: Es ist nicht die Schweiz)

Am 17. Juli beginnen in Zürich für die Schülerinnen und Schüler die langen Sommerferien. Wenn man die Ferienzeit aber mit anderen Ländern vergleicht, ist sie gar nicht so lang.

Die Sommerferien werden jedes Jahr von den Schülerinnen und Schülern heiss erwartet. 2023 beginnen die Ferien in Zürich am 17. Juli und dauern bis am 18. August. Also fünf ganze Wochen zum Entspannen. Doch wenn man die Ferienlänge der Schweiz mit der aus dem Ausland vergleicht, bekommt man sehr schnell einen Auswanderungs-Drang. Wer die längsten Ferien hat und wo ebenfalls mit Freizeit gespart wird, erfährst du im Video: