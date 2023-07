Video: watson

Rüümli-Session

«COOL KiDS» performen im Rüümli – und JUNG ÄM ist im Rock-Modus

Diese Woche besucht uns JUNG ÄM in unserem Rüümli. Der Zürcher hat sich in den vergangenen Jahren zu einem spannenden Geheimpick in verschiedenen Subgenres gemausert. Im Rüümli gibt uns der 26-Jährige eine Kostprobe seines neusten Projekts namens «COOL KiDS».

Video: watson

