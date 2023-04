Video: watson/nico bernasconi

Rüümli-Session

Rapper LES bringt die Italianità ins Rüümli – Schwitzen ist vorprogrammiert

Heute beehrte uns Rapper LES im kleinsten Rüümli der Welt. Direkt vorher hatte er noch einen Kaffee in Milano (behauptet er zumindest) – vielleicht strotzte er deshalb so vor Energie und Italianità. So hiess auch der Song, den er performte. Und mit welchem er die Temperatur im Rüümli auf Stufe «mediterrane Hitze» erhöhte. 🔥

Video: watson/nico bernasconi

