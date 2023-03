Video: watson

Rüümli-Session

Grosse Ballade im kleinsten Rüümli, mit Cachita – hör rein! 🥰

Mehr «Videos»

Heute besuchte uns Cachita im Rüümli. Zusammen mit ihrem Gitarristen performt sie ihren Song «Sin Vernos». Und wir? Esperamos que no pasen muchos días sin vernos. Um es mal in derselben Sprache auszudrücken. Wir hoffen sehr darauf, dass nicht allzu viele Tage verstreichen, ohne sie wiederzusehen. Mit ihrer Ballade hat sie sich nämlich in unser Herz gesungen:

Video: watson

Mehr grosse Töne aus dem kleinen Rüümli:

Veronica Fusaro zeigt ihr Talent im kleinsten «Rüümli» der Welt

Video: watson

Adel Tawil besucht uns im Rüümli – und sorgt für bebende Wände

Video: watson

Klaustrophobie-Alarm: Luuk performt seinen Hit in kleinstem «Rüümli» der Welt

Video: watson/nico bernasconi

Bieler erobert unser Rüümli – Motis hat den «Passepartout»

Video: watson

«Call me» – Gloria Amelia singt sich direkt in dein Herz